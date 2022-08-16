مكناس..بتنسيق مع “الديستي” إيقاف مصنفين خطر في الحيازة وترويج المخدرات.

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الاثنين 15 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، مباشرة بعد وصوله إلى مدينة مكناس قادما إليها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 1000 قرص” إكستازي” مخدر، وذلك قبل أن يتم توقيف شريكه للاشتباه في كون هذه الشحنة من المؤثرات العقلية كانت موجهة إليه بغرض الترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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