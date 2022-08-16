بنكيران : تصريحات الريسوني لا تعبر عن “العدالة والتنمية”
هبة بريس _ الرباط
نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أن تكون تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني الأخيرة المتعلقة بالصحراء والعلاقة مع موريتانيا والجزائر تعبيرا عن موقف حزب العدالة والتنمية.
وأوضح بنكيران لعربي 21 “، أن من يعبر عن موقف العدالة والتنمية هي مؤسساته الرسمية المخولة بذلك.”
وتأتي تصريحات بنكيران على خلفية الجدل الذي خلفته تصريحات منسوبة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، حول ملف “الصحراء”. وموريتانيا
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
بجوجكم الريسوني ولا بن كيران في مهب الريح
كلّ واحد يعبّر باسمه الشخصي بما في ذلك المدعو بنكيران ،وانتهى الأمر
بحال الريسوني بحال بن كيران.بحال علماء المسلمين.لا يستطيعون توصية ولا إلى اهلهم يرجعون.ها الحق ها المنكر.
الدكتور الريسوني قال غير الحقيقة ، أما المهرج بنكيران ، فهو جبان رغم انه يعرف الحقيقة.موريطانيا كانت أرض مغربية تاريخيا. أماالتسمية فالمحتل هو الذي أعطاه لها حديثا . أما موريتناية الطنجية فكان توجد في شمال المغرب منذ زمن بعيدا .