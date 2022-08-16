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بنكيران : تصريحات الريسوني لا تعبر عن “العدالة والتنمية”

2022-08-16 / 13:41
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هبة بريس _ الرباط

نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أن تكون تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني الأخيرة المتعلقة بالصحراء والعلاقة مع موريتانيا والجزائر تعبيرا عن موقف حزب العدالة والتنمية.

وأوضح بنكيران لعربي 21 “، أن من يعبر عن موقف العدالة والتنمية هي مؤسساته الرسمية المخولة بذلك.”

وتأتي تصريحات بنكيران على خلفية الجدل الذي خلفته تصريحات منسوبة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، حول ملف “الصحراء”. وموريتانيا

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