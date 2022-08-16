حريق المضيق.. ارتفاع المساحة المتضررة إلى 90 هكتارا

هبة بريس _ الرباط

ارتفعت المساحة التي التهمتها النيران بغابة “كدية الطيفور”، الواقعة بتراب عمالة المضيق-الفنيدق، إلى 90 هكتارا، بحسب آخر التقديرات الأولية التي كشفت عنها السلطات المحلية.

وأوضح المصدر ذاته أن الخسائر المتعلقة بالغطاء الغابوي بلغت إلى حدود الساعة حوالي 90 هكتار، مبرزا أن التحريات الأولية التي جرت مباشرتها على خلفية هذا الحريق الغابوي، أسفرت عن توقيف 4 أشخاص يشتبه في وقوفهم وراء إضرام النيران، تمت إحالتهم على مصالح الشرطة القضائية المختصة قصد تعميق البحث والتقديم أمام العدالة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضح أن هذا الحريق الغابوي، الذي اندلع عشية أمس الاثنين 15 غشت 2022، استنفر كافة السلطات والمصالح المعنية، إذ تمت تعبئة مختلف الموارد البشرية والوسائل والمعدات اللوجيستيكية لمكافحة النيران، بما في ذلك الاستعانة بطائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير”، حيث ما تزال جهود فرق التدخل متواصلة بهدف السيطرة على ألسنة اللهب والحد من انتشارها وتفادي مخاطر انتقالها إلى أماكن آهلة بالسكان.

يشار إلى أن 3 من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم، أمس الإثنين، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر وادي أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق، حيث جرى نقل المصابين إلى وحدة استشفائية متخصصة بمدينة طنجة لتلقي العلاجات الضرورية

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