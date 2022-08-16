لهذا السبب.. الـ”فيفا” يعلق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم

2022-08-16 / 13:22
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هبة بريس

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إنه علق الهيئة الحاكمة لكرة القدم في الهند بأثر فوري بسبب تدخل طرف ثالث.

وأضاف “فيفا” أن مجلسه “قرر بالإجماع” تعليق عضوية اتحاد كرة القدم لعموم الهند، مما يعني أن الهند لن تكون قادرة على استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، لعام 2022، والتي كان من المقرر أن تقام في البلاد في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر.

وجاء في بيان للفيفا: “سيتم رفع التعليق بمجرد إلغاء أمر بتشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الهندي لكرة القدم واستعادة إدارة الاتحاد السيطرة الكاملة على الشؤون اليومية”.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد حلت اتحاد كرة القدم في مايو الماضي وعينت لجنة من ثلاثة أعضاء لتعديل النظام الأساسي للاتحاد وتنظيم انتخابات

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