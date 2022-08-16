حرائق المضيق .. توقيف 4 أشخاص يشتبه في إضرامهم النيران

2022-08-16 / 12:57
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق-الفنيدق، ليلة أمس الإثنين، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إضرام النار عمدا وإحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفيات الأبحاث والعمليات الأمنية المكثفة التي أعقبت تسجيل اندلاع حريق بغابة “كدية الطيفور” المحاذية لمدينة المضيق، والتي أظهرت تواجدهم بعين المكان وإضرامهم للنار بهذه المنطقة الغابوية، وذلك لأسباب تعكف حاليا الأبحاث على تحديد مدى ارتباطها بخلفيات إجرامية أو بكونها تتعلق بحادث عرضي.

وأضافت أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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تعليق واحد

  1. إذا ثبت ضلوعهم في هذه الجريمة فيجب إنزال أشد العقوبات عليهم مع حرمانهم من إمكانية استفادتهم من أي عفو… مثل هؤلاء أكثر عداء للوطن من الانفصاليين، فهم متواجدون بيننا ويحرقون بلادنا.. لا تجوز فيهم أية رحمة ولا شفقة..

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