أخنوش: نترحم على الشهداء ونستحضر التضحيات الكبيرة لأفراد الوقاية المدنية

هبة بريس _ الرباط

عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن تأثره العميق لحادث استشهاد ثلاثة أفراد من الوقاية المدينة، مترحما على روح الشهداء ومستحضرا التضحيات الكبيرة للوقاية المدنية في مكافحة الحرائق.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة، أنه على إثر وفاة 3 من أفراد الوقاية المدنية أمس الاثنين، أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق بغابة “كدية الطيفور” بالمضيق، أتقدم لعائلة الضحايا وزملائهم بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف اخنوش، “وإذ نستحضر في هذا المصاب الجلل التضحيات الكبيرة لأفراد الوقاية المدنية، خلال مواجهتهم للحرائق الغابوية في الأسابيع الأخيرة، اللذين أبانوا على مهنية عالية، ونكران للذات، وتعبئة كبيرة، في تجسيد حقيقي لأدوارهم الطلائعية في مواجهة المخاطر وحماية الأشخاص والممتلكات”.

وقال رئيس الحكومة، “رحم الله شهداء الواجب الوطني، وشفى الله الجرحى وجبر مصاب ذويهم وحفظ الله المغرب ملكا وشعبًا

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