مصدر قنصلي فرنسي ..أوقفنا التأشيرات للمغاربة بعد وصولها إلى حصة الـ50%
هبة بريس _ الرباط
قال مصدر فرنسي في قنصلية البيضاء فيى تصريح لموقع ” Middle East Eye ” إن “القنصليات أوقفت التأشيرات للمغاربة بعد وصولها إلى حصة الـ50% التي حددتها الحكومة”،
وأضاف المصدر نفسه “بقية الطلبات تُرفض رفضاً منهجياً. وفي بعض الأحيان، حين لا يوجد سبب يبرر الرفض، يُكتفى بتأجيل الملف”.
ويقول نفس المصدر انه” لم يُحرَز أي تقدم حتى الآن في المفاوضات بين فرنسا والمغرب لرفع قيود التأشيرات
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريح سابق ” إن قرار فرنسا سيادي لكن الأسباب التي تبرره تتطلب مراجعة دقيقة؛ لأنها لا تعكس واقع التعاون الدبلوماسي بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية”
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5 تعليقات
بكل صراحة شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع زد على دلك العنصرية التي زادت بكل الدول الاروبية كلها اما قرار خفض عدد التاشيرات فهو قرار سيادي وهدا ينطبق على جميع دول العالم سواءا المتقدمة او الفقيرة اما الهجرة فليست الحل الحل في البلد الاصلي
اذن اخد طلبات المواطنين و استخلاص الرسوم ؟
فقط الاعلان بوقف اعطاء التاشيرات. تصرف لا يليق بفرنسا “بلد الانوار و حقوق الانسان”
فضحتونا بهذا فرنسا فرنسا. وصافي إلى هما كيهينو المغاربة خاصنا حتى حنا نعزو راسنا و مطلبوش من عندهم الفيزا. و على أطباء و مهندسي و رجال أعمال و ووو التفكير جديا في تغيير الوجهة من فرنسا إلى بريطانيا. فرنسا حرة في قراراتها و عطى الله العديد من الدول بدل فرنسا فين تسافر كسائح أو ترسل أبناءك لإكمال الدراسة أو تبادل الخبرات العلمية و كيقول المثل عزها تعزك.
إنه امتحان جديد للدبلوماسية المغربية هل فعلا مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم و ستكون معاملة بالمثل أم ستلتزم الصمت لأن الأمر يتعلق بفرنسا.
الرد يجب أن يكون أولا بالتحرر الفكري والثقافي من قيود الفرنكفونية، لغة التدريس يجب أن تكون سيادية، واللغة الثانية يجب أن تكون دولية، الإنجليزية….معركة التحرر طويلة، لكنها ضرورية. وإلا سنقبل بالذل أجيالا وأجيالا…