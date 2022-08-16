جرسيف : ألاف الهكتارات تسلم لغير ذوي الحقوق تفوت مداخيل مهمة على خزينة الدولة

هبة بريس

عرفت جماعة هوارة تسيب خطير بحيت اصبحت قبلة للنهرب الضريبي من اصحاب النشاط الفلاحي من خارج الاقليم

وقالت مصادر هبة بريس ان البعض حصل على رخص شواهد الاستغلال بايعاز من مديرية الشوؤن القروية وكذا قيادة هوارة وذلك منذ التحاق عامل الاقليم بالماحي .

ويسجل ـ تقول مصادرناـ انه بدل سلك مسطرة الكراء باعتبارهم ليسو من ذوي الحقوق يتم التلاعب باعطائهم شهادة الاستغلال .

وقد اكنشف هدا الأمر بعد فتح التسجيل في كناش دوي الحقوق قبل سنتين من الان حيث اكتشف ان العديد من المواطنين اللذين يقطنون جماعة هوارة ولاد رحو ومن دوي الحقوق أبا عن جد انهم غير مسجلين في كناش دوي الحقوق.

وبدل ان تسارع الجهات المعنية بتصحيح الوضع يتم تخويفهم يعدم مدهم شهادة الاستغلال مجددا. .

السؤال المطروح. هل نحن امام ادارة تيسر الامور للمواطنين ام اننا في عهد البصري لكيان يخون ويهدد كل من تكلم عن حقه

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