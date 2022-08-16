طفلة تعض أفعى سامة انتقاما بعد قيامها بلدغها

هبة بريس _ وكالات

انتقمت طفلة تركية، تبلغ من العمر عامين، من أفعى سامة لدغتها، بالإجهاز عليها بأسنانها.

وتداولت صحف تركية، قصة الطفلة، التي كانت تلعب في حديقة منزلها، بولاية بينغول، وأشارت إلى أن أهلها هرعوا على صراخها، بعد قيام الأفعى بلدغها، لكن المفاجأة كانت أن الأفعى التي يبلغ طولها نصف متر، كانت في فم الطفلة تضغط عليها بأسنانها.

وكانت الأفعى لدغت الطفلة في يدها خلال لعبها في الحديقة، لكن الطفلة على الفور، قامت بقتل الأفعى بأسنانها، رغم أنها لدغتها في شفتها كذلك.

ونقلت الطفلة على الفور إلى المستشفى، ووضعت تحت الرقابة بسبب دخول سم الأفعى إلى جسدها، لكنها في صحة جيدة.

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