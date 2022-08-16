المضيق..وفاة 3 عناصر من الوقاية المدنية بحريق غابة “كدية الطيفور”

هبة بريس _ طنجة

علم ان ثلاثة عناصر تابعين لجهاز الوقاية المدنية ، لقو مصرعهم اثر حادث سقوط شاحنة صهريجية كانوا على متنها وسط جرف عميق اثناء اخماد حريق منطقة كدية الطيفور بالمضيق.

وقالت مصادر الجريدة ، فإن شاحنة للوقاية المدنية قد انتقلت، عشية الإثنين، من مدينة طنجة من أجل المساعدة في إطفاء حريق ضخم بمدينة المضيق، غير أن شاحنتهم انقلبت وسط النيران أثناء صعودها لكدية الطيفور ما تسبب في تسجيل ثلاث وفايات في صفوف عناصر الإطفاء.

وقد تم نقل عنصرين اخرين الى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية بعد اصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة .

.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0