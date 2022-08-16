طقس الثلاثاء..انخفاض ملموس في درجات الحرارة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، بينما سيبقى الطقس حار نسبيا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، الجنوب-الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة مع تكون كتل ضبابية فوق بعض سهول المحيط الأطلسي، ونزول قطرات مطرية متفرقة ومرفوقة برعد محلي بشرق مرتفعات الأطلس المتوسط وبالهضاب العليا الشرقية، فيما ستبقى الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس الكبير والجنوب

كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومصحوبة بتناثر الغبار محليا وذلك بجنوب البلاد وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وكذا بالجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 23 و28 بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16و23 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة

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