انقطاع مؤقت لحركة السير بالريش قرب ميدلت

2022-08-15 / 23:29
0
هبة بريس - و م ع

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا بعد غد الأربعاء، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا الانقطاع سيستغرق ثلاث ساعات (من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا)، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم الأربعاء 17 غشت 2022 على الساعة الثانية عشر صباحا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجهود متواصلة لاخماد حريق غابة “كدية الطيفور ” بالمضيق

الجهود متواصلة لاخماد حريق غابة “كدية الطيفور ” بالمضيق

2022-08-15 / 23:02
Photo of الشرطة القضائية بسطات تُطارد مظاهر العربدة

الشرطة القضائية بسطات تُطارد مظاهر العربدة

2022-08-15 / 21:48
Photo of اندلاع حريق هائل بغابة “كدية الطيفور” قبالة ميناء المضيق

اندلاع حريق هائل بغابة “كدية الطيفور” قبالة ميناء المضيق

2022-08-15 / 19:21
Photo of الحسيمة ..مصرع رضيع داخل حوض سباحة بلاستيكي

الحسيمة ..مصرع رضيع داخل حوض سباحة بلاستيكي

2022-08-15 / 19:02
Photo of “هاشتاغ : هيبة رجل الأمن خط أحمر “..نشطاء يطلقون حملة تضامن مع رجال الشرطة

“هاشتاغ : هيبة رجل الأمن خط أحمر “..نشطاء يطلقون…

2022-08-15 / 18:47
Photo of رحلة الݣرݣرات بالدراجة الهوائية….رحالة مغربي يشكو ظلم ذوي القربى

رحلة الݣرݣرات بالدراجة الهوائية….رحالة مغربي يشكو ظلم ذوي القربى

2022-08-15 / 18:24
Photo of المضيق..توقيف أسرة نفذت سرقات داخل محلات تجارية

المضيق..توقيف أسرة نفذت سرقات داخل محلات تجارية

2022-08-15 / 18:13
Photo of السجن النافذ 3 سنوات ونصف في حق الشخص الذي اعتدى على شرطيين بالحسيمة

السجن النافذ 3 سنوات ونصف في حق الشخص الذي…

2022-08-15 / 18:08
Photo of تسجيل 38 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 38 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24…

2022-08-15 / 15:48
Photo of المرابط : انتشار أوميكرون ضعيف وموجة جديدة مرجحة

المرابط : انتشار أوميكرون ضعيف وموجة جديدة مرجحة

2022-08-15 / 15:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق