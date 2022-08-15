الجهود متواصلة لاخماد حريق غابة “كدية الطيفور ” بالمضيق

هبة بريس - المضيق

أفادت مصادر محلية بعمالة المضيق بأن جهود فرق مكافحة النيران ما تزال متواصلة لمواجهة الحريق الغابوي المندلع على مستوى غابة “كدية الطيفور”، بالقرب من ميناء المضيق

واندلع عشية يومه الاثنين 15 غشت حريق هائل بغاية “كدية الطيفور”، حيث لازالت استعانت فرق الاطفاء بطائرات “كنداير” التي تسارع الزمن لإخماد النيران.

هذا وساهمت الرياح القوية في زيادة سرعة انتشار النيران بالمكان الأمر الذي يصعب من عملية إخماد النيران على طائرات ” كنداير” وباقي الفرق المتدخلة .

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