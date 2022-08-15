السلطات الإسبانية تكافح حريق غابات ضخم تؤججه الرياح

2022-08-15 / 21:30
0
هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤولون محليون إسبان أن حريق غابات ضخم خرج عن السيطرة في ظل الرياح العاتية التي شهدها جنوب- شرق إسبانيا، اليوم الاثنين، فيما تم احتواء حريق آخر اندلع في الشمال.

واندلع الحريقان في وقت متأخر السبت بينما شارك أزيد من 350 عنصر إطفاء في مكافحة حرائق الغابات في منطقة أرغون (شمال)، والتي دمرت حتى الآن 6000 هكتار وأجبرت 1500 شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

لكن بينما نجح عناصر الإطفاء في السيطرة على حريق أرغون بعدما تمكنوا من منعه من الوصول إلى محمية طبيعية، اتسعت رقعة الحريق في منطقة فالنسيا (جنوب-شرق).

وحاول مئات عناصر الإطفاء تساندهم 25 طائرة ومروحية إخماد النيران في فال ديبو الواقعة على بعد 50 كلم شمال منتجع بنيدورم الساحلي.

وحتى الآن، دمر هذا الحريق أزيد من 6500 هكتار من الأراضي، بينما فر أكثر من 1200 شخص من منازلهم في وقت تعقد الرياح العاتية جهود إخماد الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها بسبب تضاريسها الوعرة، وفق ما أفادت سلطات المنطقة.

وقال قائد جهاز الطوارئ الإقليمي، خوسيه ماريا أنخل لإذاعة “كادينا إس إي آر” إن “الحريق معقد للغاية وتضاريس المنطقة وعرة للغاية. أجلينا أكثر من ألف شخص في الأمس والليلة الماضية وكان علينا إخلاء 70 أو 80 منزلا”، مشيرا إلى أن رقعة الحريق “تتسع”.

وبالنسبة لحريق أرغون، خشي مسؤولون من إمكانية وصول النيران إلى محمية مونكايو الطبيعية الواقعة على بعد 80 كلم غرب سرقسطة، لكن تمت السيطرة عليها بنجاح، بينما أفاد مسؤول الاثنين بأن الوضع “يتطور بشكل جيد”.

وفي وقت يتوقع فيه أن تتراجع سرعة الرياح خلال اليوم، أعرب مسؤولون في جهاز الحماية المدنية عن أملهم في أن تفسح السيطرة على الحريق المجال لعودة 1500 شخص تم إجلاؤهم إلى منازلهم.

وشهدت إسبانيا هذا العام 390 حريق غابات على وقع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، والتي أتت على 265 ألفا و467 هكتارا من الأراضي، بحسب آخر بيانات صادرة عن النظام الأوروبي للمعلومات عن حرائق الغابات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

2022-08-14 / 10:56
Photo of توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

2022-08-14 / 10:26
Photo of غوتيريش يعين أمير محمود عبد الله منسقا لمبادرة حبوب البحر الأسود

غوتيريش يعين أمير محمود عبد الله منسقا لمبادرة حبوب…

2022-08-13 / 20:49
Photo of مخلفات المدير الجهوي للصحة المعفى مستمرة وتعيين اخر خارج الإطار بالمستشفى الاقليمي بإنزكان

مخلفات المدير الجهوي للصحة المعفى مستمرة وتعيين اخر خارج…

2022-08-13 / 09:23
Photo of شركة بريطانية تعلن بدء أشغال حفر بئر غاز في منطقة “لالة ميمونة” نواحي القنيطرة

شركة بريطانية تعلن بدء أشغال حفر بئر غاز في…

2022-08-11 / 19:57
Photo of اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان

اسبانيا ..مقتل شاب مغربي بقرون ثور هائج في مهرجان

2022-08-11 / 19:23
Photo of “هزيمة مذلة للجزائر” ..المغرب يقطع الطريق أمام انضمام “الكيان الوهمي ” ل”لكاف”

“هزيمة مذلة للجزائر” ..المغرب يقطع الطريق أمام انضمام “الكيان…

2022-08-11 / 18:23
Photo of إنزكان : إعلان إنقطاع مياه الشرب عن منطقة القليعة اليوم الاربعاء

إنزكان : إعلان إنقطاع مياه الشرب عن منطقة القليعة…

2022-08-10 / 17:17
Photo of التونسي حسام السويسي يعزز صفوف حسنية أكادير خلال الموسم القادم

التونسي حسام السويسي يعزز صفوف حسنية أكادير خلال الموسم…

2022-08-09 / 14:15
Photo of مستعدون لتغيير القانون لطرده! حكومة ماكرون مُصرة على ترحيل إمام مغربي

مستعدون لتغيير القانون لطرده! حكومة ماكرون مُصرة على ترحيل…

2022-08-09 / 11:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق