“عبّر في تصريحات سابقة عن جدية مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية “..انتخاب وليام روتو رئيسا جديدا لكينيا

هبة بريس - الرباط

أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا فوز نائب الرئيس ويليام روتو في الانتخابات الرئاسية على أقرب منافسيه رايلا أودينجا،ليصبح الرئيس الخامس للبلد الواقع شرق القارة الافريقية.

وفاز روتو، البالغ من العمر 55 عاما، وهو أيضا نائب الرئيس المنتهية ولايته، بالانتخابات بعد حصوله على 50.49 في المئة من إجمالي الأصوات، متفوقا على منافسه الرئيسي رايلا أودينجا، الذي حصل 48.85 في المئة من الأصوات.

ويوصف روتو وهو خريج للعلوم، في مجال التدريس قبل دخول مجال السياسة في تسعينيات القرن الماضي، (يوصف) بصديق المغرب حيث سبق وان عبر عن جدية المقترح المغربي القاضي بمنح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، يوم كان نائبا للرئيس الكيني .

وكان روتو قد قال في مناسبة سابقة خلال استقباله من طرف سفير المغرب في كينيا، السيد المختار غامبو بنيروبي، “أعلن بصفتي نائبا لرئيس كينيا أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أفضل حل لقضية الصحراء” مشيرا الى أن “تمثيلية البوليساريو في نيروبي ليس لها أي معنى”.

وبحسب نائب الرئيس الكيني، فإن “النزاع حول الصحراء ليس سوى ذريعة للسماح للجزائر بمواصلة تبديد ثروات شعبها في قضايا خاسرة”، مضيفا أن “خلق دولة انفصالية في جنوب المغرب ليس سوى وهما يغذيه أولئك الذين لا يحبون السلام ولا الوحدة ولا الازدهار للبلدان الأفريقية”.

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