اندلاع حريق هائل بغابة “كدية الطيفور” قبالة ميناء المضيق
هبة بريس - مكتب طنجة
شب حريق هائل مساء اليوم الاثنين 15 غشت ، بغابة ” كدية الطيفور” قبالة ميناء المضيق .
السلطات المحلية وفور إشعارها بالحريق الذي اندلع في هذا الفضاء الايكولوجي ، جندت فرقها حيث تمت تعبئة بعض شاحنات الاطفاء التي تعمل الى حدود كتابة هاته الأسطر على محاصرة الحريق الذي لم تكشف أسبابه لحدود الساعة.
وصعبت الرياح التي تهشدها المنطقة مأمورية فرق الاطفاء في السيطرة على السنة النيرات التي شوهدت أدخنتها تتصاعد من بعيد .
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بعد العديد من الطاعات التي نفذتها طائرتين من نوع الكنادير لم يتم بعد السيطرة على الحريق الذي لازالت ألسنته ترى من كل جهة. الضلام الذي ارخى بضلاله على الغابة أعاق استمرار الطائرتان في تاذية المهام و ربما تفلح فرق الاطفاء المتواجدة بعين المكان في تطويقه و لو ان ذلك يبدو بعيد المنال لشدة الرياح التي تهب على المضيق في هذه الاثناء.
يبدو ان ألسنة النيران تشتد في هذه الاثناء لا سيما من الجهة الشرقية و قد تهدد لا قدر الله البنايات المطلة على شاطىء كابو نيكرو.