اندلاع حريق هائل بغابة “كدية الطيفور” قبالة ميناء المضيق

هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق هائل مساء اليوم الاثنين 15 غشت ، بغابة ” كدية الطيفور” قبالة ميناء المضيق .

السلطات المحلية وفور إشعارها بالحريق الذي اندلع في هذا الفضاء الايكولوجي ، جندت فرقها حيث تمت تعبئة بعض شاحنات الاطفاء التي تعمل الى حدود كتابة هاته الأسطر على محاصرة الحريق الذي لم تكشف أسبابه لحدود الساعة.

وصعبت الرياح التي تهشدها المنطقة مأمورية فرق الاطفاء في السيطرة على السنة النيرات التي شوهدت أدخنتها تتصاعد من بعيد .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0