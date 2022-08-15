“هاشتاغ : هيبة رجل الأمن خط أحمر “..نشطاء يطلقون حملة تضامن مع رجال الشرطة

هبة بريس - الرباط

طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، باحترام هيبة رجال الأمن المغربي وحفظ هيبتهم وذلك عقب تسجيل حالات اعتداء عليهم أثناء قيامهم بمهامهم.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، حملة تضامنية مرفقة بهاشتاغ “هيبة رجل الأمن خط أحمر” وهاشتاغ “كل التضامن مع البوليسي”، فيما نشر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورا وفيديوهات تدين الاعتداء على عناصر الشرطة، وإهانتهم والتأثير على عملهم المتواصل لضمان أمن المجتمع، وحفظ النظام العام.

وأثار حادثي الاعتداء على رجلي امن بالشارع العام خلال مزاولتهما لمهامها من طرف جانحين ، نؤخرا ردود فعل كبيرة لدى كل من شاهد هاذين التسجيلين، اذ بعد التعبير عن إدانة الحدثين والتضامن مع الشرطيين والمطالبة بمعاقبة الجناة طبقا للقانون، اعاد البعض تكرار مقترح الاستعمال المباشر للسلاح الناري لتوقيف مثل هذه الاعتداءات.

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