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المضيق..توقيف أسرة نفذت سرقات داخل محلات تجارية

2022-08-15 / 18:13
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هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق، يوم أمس الأحد 14 غشت الجاري، من توقيف سبعة أشخاص، وهم زوجان وثلاثة من أبنائهم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة من داخل المحلات التجارية.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات بداخل ثلاثة محلات تجارية بمدينة المضيق، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة بهذه المتاجر، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم جميعا.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارتين ومنزل يستغلهم المشتبه فيهم عن حجز مجموعة من الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية والبضائع المكونة من ألبسة وكمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف التي يشبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع الأزواج الأربعة المشتبه فيهم واثنين من أبنائهم لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بموقوفة قاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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