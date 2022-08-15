بريطانيا.. مقتل رجل طعنا في أكثر شوارع لندن ازدحاما

2022-08-15 / 17:29
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هبة بريس

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية مقتل رجل طعنا في طريق جانبي بالقرب من شارع أكسفورد في وسط لندن.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء الضباط إلى شارع بولاند في سوهو في الساعة 11.40 صباحا للإبلاغ عن حادث طعن.

وأضاف المتحدث: “حضر ضباط خدمة الإسعاف في لندن والإسعاف الجوي في لندن، قد تم العثور على رجل مصابا بعدة طعنات.

وصرح بأنه وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها خدمات الطوارئ، أُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وأكد أنه تم القبض على رجل على صلة بالحادث.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عدة سيارات للشرطة في مكان الحادث مع طوق عند تقاطع شارع بولاند وشارع أكسفورد

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