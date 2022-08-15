Russia's President Vladimir Putin and Russian Defense Minister Sergei Shoigu arrive to attend the opening of the Army 2022 International Military and Technical Forum in the Patriot Park outside Moscow, Russia, Monday, Aug. 15, 2022. Putin vowed to strengthen Russia's military cooperation with its allies. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

من المدرعات إلى المقاتلات.. بوتين يتعهد بتقديم أسلحة متقدمة “للحلفاء”

2022-08-15 / 17:24
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هبة بريس

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بتوسيع نطاق التعاون العسكري مع حلفاء بلاده، منوها إلى أن موسكو مستعدة لتزويدهم بأحدث أسلحتها.

وقال بوتين خلال افتتاح معرض سنوي للأسلحة، على أطراف موسكو، موجه لتلبية احتياجات العملاء الأجانب، إن صادرات الأسلحة الروسية تلعب دورا مهما في تطور كلمة “متعدد الأقطاب”، وهو المصطلح الذي يستخدمه الكرملين لوصف جهوده لإنهاء ما يعتبرها هيمنة أميركية على السوق العالمية.

وأثنى بوتين على تحرك الجيش الروسي في أوكرانيا والذي أثار عقوبات غربية واسعة، ووجه الشكر لحلفاء موسكو على دعمهم، قائلا ”نقدر بشكل كبير أن لدينا الكثير من الحلفاء والشركاء والأشخاص الذين يشاركوننا فكرنا في العديد من القارات”.

بوتين، الذي قوبل غزوه لأوكرانيا بإدانة واسعة باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، قال إن قادة الدول الحليفة لموسكو ”يختارون نهجا سياديا ومستقلا للتنمية ويريدون حل قضايا الأمن العالمي والإقليمي بشكل جماعي على أساس القانون الدولي، والمسؤولية المشتركة والمصالح المشتركة ، ومن ثم الإسهام في دعم عالم متعدد الأقطاب”.

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‫3 تعليقات

  2. ليس في المغرب جوع يا Abde .الجوع فقط عندكم في الجزائر.أموال البترول و الغاز الى جيوب الجنرالات و الجوع و البطالة للمواطن الجزائري المسكين.

  3. الإدانة التي تعرضت لها روسيا جاءت من الدول الامبريالية فقط. وهي دول لها تاريخ اسود في احتلال وغزو البلدان الضعيفة.
    العراق ليبيا يوغسلافيا سوريا. …. الى آخره.
    بينما الشعوب المقهورة ساندت روسيا.

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