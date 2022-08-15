مصدر من وزارة الشباب والثقافة يؤكد تكفلها بعلاج الفنانة خديجة البيضاوية

نجلاء مزيان _ هبة بريس

عقب الضجة التي خلفها خبر تدهور الحالة الصحية للفنانة المغربية خديجة البيضاوية بسبب مرض السرطان، و استياء مجموعة من الفنانين بسبب عدم تكفل وزارة الشباب والثقافة بعلاجها.

أكد مصدر من الوزارة الوصية لجريدة هبة بريس الالكترونية أنه تم التفاعل مع ملف الفنانة القديرة خديجة البيضاوية حيث سيتم التكفل بعلاجها خلال الساعات القليلة القادمة.

و أضاف ذات المتحدث أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، سبق لها وان اخذت علما قبل ثلاث أشهر بالحالة الصحية للفنانة خديجة البيضاوية، حيث تواصلت مع إبنتها وتكلفت ببعض مصاريف العلاج في حينها (شهر ماي).

و واصل قائلا :”منذ ثلاث أيام، أخد الوزير علما بالحالة الصحية للفنانة المغربية، وتم الاشتغال من أجل اتخاد الضروري، حيث تقرر التكلف ببعض المصاريف، علما أن الفنانة خديجة البيضاوية تتلقى العلاج بمستشفى بمدينة الدار البيضاء، وهناك مواكبة يومية من طرف الوزارة وعدد من الفنانين”.

و في الختام أكد ان الوزارة وجميع طاقمها رهن إشارة أي فنانة أو فنان لأن من أدوار الوزارة متابعة الوضع الصحي والاجتماعي والمادي لجميع الفنانين المغاربة في انتظار تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي ستنهي معاناة عدد من الفنانين المغاربة.

و في سياق متصل، وجه الفنان الكوميدي محمد الخياري صرخة عبر حائطه الفايسبوكي قائلا :”علاش غادين نتسناو شي جهة اش كنديرو حنا كفنانين وكمنتجين منفدین و کأصحاب و معدين برامج تلفزية وإذاعية وكمدراء لمهرجانات جد مدعمة وكنجوم زملاء لها أعرفهم جد المعرفة أغنياء تبارك الله”.

و اضاف قائلا:” نديرو كلنا مليون ولاجوج للواحد ونتكلفو بها ويأخرين صح ما يتمكن اش قلتو هانا الأول واجد جاوبوني أيها الزملاء”.

و يشار أن الفنانة خديجة البيضاوية أجرت مؤخرا عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء.

و تعد خديجة البيضاوية واحدة من رموز العيطة المغربية المرساوية، حيث بدأت مسارها الفني بعد وفاة زوجها في منتصف السبعينات على يد العديد من شيوخ العيطة المغربية.

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