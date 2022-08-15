محكمة في ميانمار تقضي بسجن سو تشي 6 سنوات بتهم فساد

2022-08-15 / 15:51
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هبة بريس _ وكالات

قال مصدر مطلع، الاثنين، إن محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، قضت بسجن الزعيمة المخلوعة، أونغ سان سو تشي، ست سنوات بعد إدانتها في أربع قضايا فساد.

ووُجهت إلى سو تشي (77 عاما)، الحائزة على جائزة نوبل وزعيمة المعارضة للحكم العسكري في ميانمار، ما لا يقل عن 18 تهمة تتراوح بين الكسب غير المشروع وارتكاب مخالفات في الانتخابات، وتصل عقوباتها القصوى إجمالا إلى ما يقرب من 190 عاما.

ووصفت سو تشي الاتهامات بأنها عبثية وأنكرتها جميعا.

وقال المصدر إنها أدينت، يوم الاثنين، بإساءة استخدام أموال من مؤسسة داو خين كي – وهي منظمة أسستها لتعزيز الصحة والتعليم – لبناء منزل، وباستئجار أراض مملوكة للحكومة بسعر مخفض.

وحُكم على سو تشي، المحتجزة في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو، بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى

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