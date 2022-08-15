شفاء كورونا
الصورة من الارشيف

تسجيل 38 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-08-15 / 15:48
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هبة بريس

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، انه تم تسجيل 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.263.491 حالة في المغرب.

مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6350 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12.343.729 منذ بداية انتشار الفيروس

الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة واحدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.269، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 158 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.246.238.

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