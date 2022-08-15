السطو على منازل بمكناس يطيح بثلاثة أشقاء

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، يوم أمس الأحد 14 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة من داخل المنازل وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد باشرت خلال الفترة المنصرمة إجراءات معاينة مجموعة من السرقات من داخل منازل بمجموعة من أحياء المدينة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بخصوص هذه القضايا عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم يوم أمس الأحد.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهم عن حجز ثلاثة سيارات ومعدات حديدية تستعمل في كسر الأقفال، فضلا عن حجز أربع كيلوغرامات من مخدر الحشيش ووثائق سيارتين مصرح بسرقتهما ومبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم ومجموعة من المتعلقات الشخصية المتحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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