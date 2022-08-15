المرابط : انتشار أوميكرون ضعيف وموجة جديدة مرجحة

2022-08-15 / 15:10
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هبة بريس _ الرباط

قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، أن الوضعية الوبائية الحالية بالمغرب تتميز بتحسن متواصل في مجموعة من المؤشرات سواء المتعلقة بمستوى انتشار العدوى أو الخطورة أو الوفيات

أوضح المرابط،، أن جميع جهات المملكة تتميز بمستوى أخضر ضعيف لانتشار مرض كوفيد-19، مشيرا إلى أن معدل الإيجابية الأسبوعي تراجع من 3,2 إلى 1,8 في المائة، كما بلغ معدل توالد الحالات 0,85 في المائة.

وأضاف منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة أن عدد حالات الإصابة الخطيرة الجديدة والوفيات واصلت منحاها التنازلي، مبرزا أن 20 حالة جديدة وفدت على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 غشت مقابل 61 حالة خلال الأسبوع الذي سبقه.

كما تراجع عدد الوفيات الأسبوعي بـ12 وفاة خلال هذا الأسبوع، وفق تعليق المرابط، “بمتوسط عمر 74 عاما، وجميعهم مصابون بأمراض مصاحبة”، موضحا أن 7 منهم لم يتم تلقيحهم، و4 استفادوا من جرعتين فقط، وحالة وفاة واحدة تم تلقيحها بثلاث جرعات يعود آخرها إلى ما قبل 7 أشهر

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