انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

عرفت أسعار المحروقات بالمغرب انخفاضا جديدا، اليوم الاثنين، حيث تراوحت قيمة هذه الانخفاضات في درهم واحد

وجاء هذا الانخفاض تبعا للانخفاض الذي سجلته أسعار النفط على المستوى إلى ما دون 90 دولارا

وشهدت أسعار المحروقات، نهاية يوليوز، ارتفاعا ملحوظا، إذ تجاوز ثمن الغازوال حاجز 16 درهما للتر الواحد في بعض المحطات، منها تلك المتواجدة بالعاصمة الرباط، فيما استقر سعر البنزين في حدود 17.80 درهما.

ويعرف أن “الارتفاعات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات بشكل عام أتت في سياق الارتفاعات التي تعرفها السوق الدولية في أسعار هاته المواد الحيوية”.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات سبق لها أن انخفضت خلال الأسابيع الماضية بحوالي درهم واحد.

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