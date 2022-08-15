A policeman removes the handcuffs from WNBA star and two-time Olympic gold medalist Brittney Griner in a courtroom prior to a hearing, in Khimki, outside Moscow, Russia, July 27, 2022. American basketball star Brittney Griner returns to a Russian courtroom for her drawn-out trial on drug charges that could bring her 10 years in prison of convicted. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

لاعبة سلة أميركية تستأنف حكم إدانتها بجلب المخدرات إلى روسيا

2022-08-15 / 12:18
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هبة بريس _ وكالات

قالت ماريا بلاجوفولينا، محامية نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر، التي حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا، لرويترز يوم الاثنين إن فريق الدفاع عنها استأنف الحكم بإدانتها بحيازة المخدرات وتهريبها.

واعتقلت السلطات غرينر، التي كانت تلعب ضمن فريق روسي، في أحد مطارات موسكو في 17 فبراير بعد العثور على خراطيش محشوة بالقنب في حقيبتها.

وأقرت جرينر بأنها مذنبة، لكنها قالت إنها ارتكبت “خطأ بحسن نية” بدخولها روسيا بزيت القنب، وهو أمر غير قانوني في البلاد.

وأدينت جرينر في الرابع من أغسطس الجاري.

وتقول الحكومة الأميركية إن غرينر قد سُجنت ظلما، وعرضت مبادلتها بتاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة

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