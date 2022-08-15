البيضاء : ملياري سنتيم لمحاربة “سراق الزيت” و الناموس

2022-08-15 / 11:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تعبئة كبيرة تلك التي قامت بها شركة الدار البيضاء للبيئة في الأيام الأخيرة بتنسيق مع مجلس مدينة الدار البيضاء و ذلك في إطار حملة ميدانية واسعة النطاق لمحاربة القوارض و الحشرات الضارة.

و رصد مجلس مدينة الدار البيضاء ما يزيد عن ملياري سنتيم لمحاربة عدد من أنواع القوارض و الحشرات الضارة ك”سراق الزيت” و “الناموس” و الزواحف و بعض الحشرات السامة.

وجندت الجهات السالفة الذكر كافة إمكانياتها البشرية و اللوجيستيكية ضمن الحملة الميدانية التي تقوم بها و التي تركز بالأساس على المناطق التي تستقطب عددا كبيرا من الزوار و خاصة شواطئ الدار البيضاء.

و وضعت شركة الدار البيضاء للبيئة و مجلس المدينة رقما هاتفيا أخضر رهن إشارة كافة السكان و الزوار للتبليغ عن أي مشكل أو ضرر يتعلق بالحشرات و القوارض الضارة و كذا الحيوانات الضالة.

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