الهجرة غير النظامية…الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون أورو للمغرب
هبة بريس
قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن المغرب سيتلقى 500 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدته في محاربة الهجرة غير النظامية.
واشارت الصحيفة عن مصادرها أن بروكسيل تستعد لتقديم هذا المبلغ الذي يعد الأكبر من نوعه للرباط لضبط الحدود المشتركة ووقف الهجرة.
وسيغطي هذا الدعم جزءا من مجهودات الرباط في ضبط الحدود، كما سيمتد في الفترة ما يين 2021-2027، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الدعم المخصص في الفترة السابقة والذي بلغ حوالي 343 مليون أورو.
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الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي الأفارقة لا يحترمون قانون البلد ولا يريدون العمل يعيشون فقط من المساعدات ويفعلون نفس الشي بالمغرب الحل هو ارجاعهم من حيت اتو قبل فوات الأوان