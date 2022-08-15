تحقيق في إسبانيا بخصوص حقن المواطنين بالحقن الطبية

2022-08-15 / 10:26
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هبة بريس

قالت إذاعة Cadena SER، إن الهيئات الأمنية في إسبانيا تنظر في أكثر من 260 شكوى بخصوص التعرض للحقن بالإبر الطبية في الأماكن العامة.

وأضافت المحطة في خبرها: “تحقق الشرطة في أكثر من 260 شكوى حول تعرض الشباب للحقن بالحقن الطبية في المنشآت الليلية”.

في أوائل أغسطس، أعلن وزير داخلية إسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا، أن هيئات حماية القانون، تدرس حوالي 60 شكوى بشأنالحقن في الأماكن العامة.

وتفيد الأنباء بأن الحرس المدني والشرطة الوطنية، سجلت بشكل إجمالي 203 شكوى في الفترة من 3 يوليو إلى 10 أغسطس

ويجب إضافة ما لا يقل عن 59 حالة أخرى إلى الحالات السابقة: تم تسجيل 23 حالة منها في كاتالونيا، و 20 حالة أخرى في نافاري و 16 حالة في إقليم الباسك.

ووفقا لمعلومات المحطة الإذاعية، لم تقم هيئات حماية القانون الإسبانية بعد بوضع تصنيف لهذه الظاهرة، ولم يتم القبض على أي من الجناة المذنبين في ارتكابها.

ويرى المراقبون، أن الشكاوى المتعلقة بالوخز تزايدت في الفترة الأخيرة، مما جعلها فعلا مشكلة جدية في إسبانيا.

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