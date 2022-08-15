الصورة تعبيرية

قطر: عقوبة لمخالفي زيارة اليوم الواحد خلال المونديال

2022-08-15 / 10:00
1
هبة بريس

كشف سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة “هيّا” باللجنة العُليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر، عن عقوبة عدم التزام زيارة اليوم الواحد خلال مونديال قطر.

وقال “الكواري” خلال برنامج “المجلس” على قناة الكأس مساء الجمعة: إنه في الوقت الحالي “إذا كانت لديك تأشيرة صالحة لمدة شهر أو شهرين وقمت بمخالفتها، فكل يوم هناك غرامة مالية، وأعتقد أن الشيء نفسه سيطبَّق، ولكن سيكون بطريقة مختلفة خاصة بالبطولة”.

كان “الكواري” قد أوضح طريقة التقديم على خدمة “طلب زيارة قطر ليوم واحد” من خلال المنصة لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري.

وتسرى صلاحية الطلب لزيارة قطر ليوم واحد لمدة 24 ساعة، تُحتسب من وقت دخولك إلى دولة قطر، كما أن مقدم الطلب يمكنه تقديم طلب واحد فقط لزيارة قطر ليوم واحد في كل مرة.

وبمجرد الوصول فعلياً إلى قطر، لن يتمكن الشخص من حذف طلب زيارة قطر ليوم واحد، ولن يتمكن من تقديم طلب جديد لزيارة قطر ليوم واحد.

وينطلق مونديال قطر 2022، في 20 نوفمبر المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب “البيت”.

وعلى مدى 29 يوماً، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني للدولة الخليجية، في استاد “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يهزم فريق “تركي آل الشيخ” بصعوبة في الليغا

ريال مدريد يهزم فريق “تركي آل الشيخ” بصعوبة في…

2022-08-14 / 23:50
Photo of مصافحة تتحول إلى اشتباك ناري بين مدربي تشلسي وتوتنهام

مصافحة تتحول إلى اشتباك ناري بين مدربي تشلسي وتوتنهام

2022-08-14 / 21:05
Photo of أكادير تحتضن تصفيات عصبة أبطال إفريقيا للأندية النسوية

أكادير تحتضن تصفيات عصبة أبطال إفريقيا للأندية النسوية

2022-08-14 / 14:35
Photo of أنشيلوتي يعلن أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال

أنشيلوتي يعلن أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل…

2022-08-13 / 22:21
Photo of لقجع: المغاربة تعبوا من فلسفة خليلوزيتش

لقجع: المغاربة تعبوا من فلسفة خليلوزيتش

2022-08-12 / 12:27
Photo of فيفا يعلن رسمياً تغيير موعد انطلاق كأس العالم في قطر.. هذه دوافع القرار

فيفا يعلن رسمياً تغيير موعد انطلاق كأس العالم في…

2022-08-12 / 12:00
Photo of للمرة الثالثة.. نحس المونديال يلاحق مدرب المغرب المُقال

للمرة الثالثة.. نحس المونديال يلاحق مدرب المغرب المُقال

2022-08-12 / 09:11
Photo of ألعاب التضامن الإسلامي..المغرب يحرز ذهبية وزن أقل من 46 كلغ في التايكواندو

ألعاب التضامن الإسلامي..المغرب يحرز ذهبية وزن أقل من 46…

2022-08-11 / 20:56
Photo of رسمياً : جامعة كرة القدم تنفصل عن المدرب “وحيد خاليلوزيتش”

رسمياً : جامعة كرة القدم تنفصل عن المدرب “وحيد…

2022-08-11 / 13:41
Photo of رسمياً : جامعة كرة القدم تنفصل عن المدرب “وحيد خاليلوزيتش”

رسمياً : جامعة كرة القدم تنفصل عن المدرب “وحيد…

2022-08-11 / 13:40

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق