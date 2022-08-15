قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار غرب أمريكا

2022-08-15 / 09:47
0
هبة بريس

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في حادث إطلاق نار، أمس الأحد، في ولاية أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة في أريزونا، في بيان، أن الجريمة أعقبت مشاجرة عنيفة في حفلة ليلية في مدينة فينيكس.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع في منزل ع ثر فيه على رجل ميتا، بينما تم نقل ثلاثة مصابين آخرين، رجل وامرأتان، أحدهم في حالة خطيرة، إلى المستشفى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مطلق النار المزعوم، الذي ن قل هو الآخر إلى المستشفى، أصيب بجروح لا تعرض حياته للخطر وفق التقارير الطبية.

وحسب المنظمة غير الحكومية “سجلات عنف السلاح”، فقد تم ارتكاب أكثر من 400 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة العمل الدولية: الدول العربية تسجل أعلى وأسرع معدل بطالة

منظمة العمل الدولية: الدول العربية تسجل أعلى وأسرع معدل…

2022-08-15 / 12:27
Photo of لاعبة سلة أميركية تستأنف حكم إدانتها بجلب المخدرات إلى روسيا

لاعبة سلة أميركية تستأنف حكم إدانتها بجلب المخدرات إلى…

2022-08-15 / 12:18
Photo of امرأة شبه عارية هددت بتفجير طائرة متجهة لبريطانيا (فيديو)

امرأة شبه عارية هددت بتفجير طائرة متجهة لبريطانيا (فيديو)

2022-08-15 / 10:38
Photo of تحقيق في إسبانيا بخصوص حقن المواطنين بالحقن الطبية

تحقيق في إسبانيا بخصوص حقن المواطنين بالحقن الطبية

2022-08-15 / 10:26
Photo of استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب القدس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب القدس

2022-08-15 / 09:40
Photo of الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل في مهرجان صفاقس

الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل في مهرجان صفاقس

2022-08-15 / 09:30
Photo of فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب البلاد

فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب…

2022-08-14 / 23:43
Photo of رفضا لمهرجان للشواذ… الالاف يخرجون في مسيرة حاشدة بصربيا

رفضا لمهرجان للشواذ… الالاف يخرجون في مسيرة حاشدة بصربيا

2022-08-14 / 22:47
Photo of مقتل جنود من النظام السوري في قصف إسرائيلي على دمشق وطرطوس

مقتل جنود من النظام السوري في قصف إسرائيلي على…

2022-08-14 / 22:02
Photo of البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية المضبوطة لدى ترامب

البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية المضبوطة…

2022-08-14 / 20:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق