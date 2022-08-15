قتيل وجرحى في حادث إطلاق نار غرب أمريكا

هبة بريس

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في حادث إطلاق نار، أمس الأحد، في ولاية أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة في أريزونا، في بيان، أن الجريمة أعقبت مشاجرة عنيفة في حفلة ليلية في مدينة فينيكس.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع في منزل ع ثر فيه على رجل ميتا، بينما تم نقل ثلاثة مصابين آخرين، رجل وامرأتان، أحدهم في حالة خطيرة، إلى المستشفى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مطلق النار المزعوم، الذي ن قل هو الآخر إلى المستشفى، أصيب بجروح لا تعرض حياته للخطر وفق التقارير الطبية.

وحسب المنظمة غير الحكومية “سجلات عنف السلاح”، فقد تم ارتكاب أكثر من 400 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.

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