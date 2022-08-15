استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب القدس

هبة بريس

ستُشهد فلسطيني، الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، في بلدة كفر عقب، شمالي مدينة القدس.

وقال مكتب محافظ القدس في بيان، إن “المواطن محمد الشحام، استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمالي القدس”.

وأشار البيان إلى أن الشحام “أُصيب بالرصاص في الرأس بشكل مباشر، ومن مسافة الصفر”.

وأوضح مكتب محافظ القدس أن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشحام، حتى الساعة.

ولم يذكر المحافظ تفاصيل إضافية.

بدورها، زعمت قوات الاحتلال أن الشهيد الشحام حاول طعن أفرادها.

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