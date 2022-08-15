الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل في مهرجان صفاقس

2022-08-15 / 09:30
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هبة بريس

اطلقت الشرطة التونسية الغاز مسيل للدموع لتفريق الجماهير في حفل الفنان ”نوردو وكازو” بمهرجان صفاقس، ليلة أمس.
ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن هيئة مهرجان صفاقس الدولي ليلة أمس عن اعتذارها من الجمهور الذي لم يتمكن من الدخول إلى المسرح الصيفي “سيدي منصور” لحضور نوردو وكازو.

وأوضحت هيئة المهرجان أن إطلاق الغاز المسيل للدموع جاء بسبب بلوغ الحفل الحد الأقصى من درجات استيعابه ما اضطرار الأمن إلى تفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق، قالت هيئة المهرجان إن تذاكر عرض ليلة أمس قد نفدت في جميع نقاط البيع، على أن يتم فتح أبواب المسرح انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا ليبدأ العرض عند الساعة العاشرة ليلا إلا أن أعداد المتفرجين الوافدين فاقت كل التوقعات.

وفي وقت سابق، أثارت الشرطة التونسية حالة من الجدل الواسع إضافة إلى الغضب في الوسط الفني، بعد تدخلها لوقف عرض مسرحي للفنان الكوميدي لطفي العبدلي يوم الأحد الماضي.

وحاول أفراد الأمن منع مواصلة العرض احتجاجا على مضمونه، عقب مشهد انتقد فيه الفنان الكوميدي السلطات وجهاز الشرطة مرات عدة، معتبرين أن مضمونه “ينافي الحياء”، بحسب تقرير لشبكة “فرانس 24”.

وقدم لطفي العبدلي المعروف بجرأته في أعماله عرضه المسرحي “في سن الخمسين أقولها كما أعنيها” يوم الأحد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي في وسط شرق تونس.

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