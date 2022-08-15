اكادير : الشروع في إستغلال الممر الثاني تحت أرضي

2022-08-15 / 09:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم الشروع في إفتتاح الممر الثاني تحت أرضي خلال نهاية الأسبوع الماضي, بملتقى الطريق الوطنية رقم 1 وطريق شرق غرب بحي تيليلا بمدينة أكادير.

و ساهم هذا الممر في تسهيل حركية مرور السيارات و المركبات، والحد من الازدحام الذي تعرفه هذه المدارة، خصوصا في الفترة الحالية من فصل الصيف.

ويعتبر هذا الممر الثاني من نوعه بمدينة أكادير، بعدما سبق أن افتتح الممر تحت أرضي الأول بالحي المحمدي، في ملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد والطريق الوطنية رقم 1، قبيل عيد الأضحى.

وتجدر الإشارة إلى أن تشييد هذين النفقين يدخل في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (سابقا)، ومجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير، بتكلفة إجمالية قدرها 102،5 مليون درهم.

ويدخل هذان النفقان في إطار سلسلة المشاريع التنموية المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020/2024، الذي تم توقيعه بأكادير يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 تحت الإشراف الفعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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