طقس الإثنين ..درجات الحرارة في انخفاض ملموس

2022-08-15 / 09:00
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تعرف درجات الحرارة انخفاضا ملموسا خلال النهار في معظم جهات المملكة، بينما سيبقى الطقس حار نسبيا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، الجنوب-الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة و مصحوبة بقطرات مطرية خفيفة أو بكتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي، ونزول قطرات مطرية أخرى أو زخات رعدية مرفوقة بهبات الرياح فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهما، وشرق البلاد، والريف، والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب تناثر الغبار بكل من جنوب البلاد، الجنوب-الشرقي و بجنوب المنطقة الشرقي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، والأطلس و جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25و 32 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وبواد ملوية، وكذا بالجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 21 و27 درجة ب كل من المناطق الغربية المجاورة لمرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 16و 23 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ورأس سيم، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب

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