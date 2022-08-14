فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب البلاد

هبة بريس _ وكالات

استطاعت فرق الإطفاء الفرنسية السيطرة على حريق ألحق أضرارا جسيمة بغابات الصنوبر جنوب غربي البلاد، مستفيدة من هطول الأمطار اليوم الأحد.

وقال رونان لوستيك المسؤول في منطقة جيروند، إن السلطات سمحت لنحو 8000 من السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

ودمر الحريق، الذي اندلع منذ يوم الثلاثاء في منطقتي جيروند ولاند، أكثر من 74 كيلومترا مربعا.

ووصل أكثر من 360 رجل إطفاء إلى فرنسا يوم الجمعة قادمين من ألمانيا ورومانيا وبولندا والنمسا للمساعدة في مكافحة الحريق، وانضموا إلى أكثر من 1000 رجل إطفاء فرنسي متواجدين في الموقع. وأرسلت اليونان وإيطاليا طائرتين متخصصتين في مكافحة الحرائق

وتسببت موجات الحرارة في تفاقم حالة الجفاف الخطيرة التي ضربت معظم أنحاء أوروبا، مما أدى إلى نشوب حرائق الغابات

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