دورة استثنائية بدون 31 مستشار ..رئيس جماعة تازة في محنة سياسية

هبة بريس _ ع محياوي

أفادت مصادر خاصة ل ” هبة بريس ” ، من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة تازة، أن رئيس الجماعة المنتمي لحظدزبىالأصالة والمعاصرة فشل في عقد الدورة الاستثنائية والتي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة11غشت 2022, وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني( حضور 04 أعضاء فقط من أصل 35)، مما يعني بشكل واضح أن الرئيس المسعودي قد فقد أغلبيته

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس المجلس يجري اتصالات مكثفة بالمستشارين الغاضبين الموالين له من أجل ترميم الأغلبية “الهشة”.

فتبعا للبرنامج الحكومي أوراش والذي تم تفويته لمجالس الجهة و مجالس العمالات والاقاليم من اجل إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والتعاونيات والجماعات المعنية بهذه الاوراش في مجال ترابها ،وبناء عليه تمت مراسلة رئيس مجلس جماعة تازة من طرف عامل اقليم تازة في اطار المادة 37 من القانون التنظيمي 113-14 التي تنص على عقد دورة استثنائية خلال عشرة أيام من تلقي الطلب من طرف السلطة الإقليمية وفي حالة اكتمال النصاب في الجلسة الأولى تعقد الدورة في اليوم الموالي من أيام العمل ، وهذا ما وقع لرئيس مجلس جماعة تازة في دورتين استثنائيتين تتعلق بالدراسة والمصاقة على مجموعة من اوراش في اطار اتفاقيات شراكة تتعلق بجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات باقليم تازة.

فبعد الدورة الأولى التي انعقدت بتاريخ 7 يوليوز 2022 وهمت المصادقة على 5 اتفاقيات من مجموع 6 الاتفاقيات ،انعقدت الدورة الثانية في جلستها التانية يوم الجمعة 12 غشت 2022 بحضور 4 أعضاء بعد عدم انعقادها يوم الخميس 11 غشت 2022 لعدم اكتمال النصاب حيث حضر 6 أعضاء من أصل 35عضو المكونة لمجلس جماعة تازة .

واستنادا إلى المعطيات، فإن غياب 29 مستشارا جماعيا عن اجتماع الدورة الاستثنائية الأخيرة، يأتي في سياق الصراعات التي يعيشها المجلس منذ تشكيله، حيث بدأت تتشكل معالم أغلبية جديدة ضد الرئيس الحالي.

متحدث ل ” هبة بريس ” فسر غياب هذا العدد الهائل من المستشارين عن الدورة الاستثنائية بجماعة تازة على تفكك أغلبية المجلس وعدم رضا أغلب الأعضاء على طريقة تسيير الشأن المحلي من طرف الرئيس المسعودي الذي لم يرقى لتطلعات ساكنة تازة .

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