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مصافحة تتحول إلى اشتباك ناري بين مدربي تشلسي وتوتنهام

2022-08-14 / 21:05
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هبة بريس _ متابعة

شهدت نهاية مباراة تشلسي وتوتنهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الأحد، مشاجرة بين مدربي الفريقين انتهت بحصولهما على البطاقة الحمراء.

وسجلت الكاميرات المشاجرة التي وقعت بين توماس توخيل (تشلسي) وأنطونيو كونتي (توتنهام) بعد نهاية المباراة التي انتهت بخطف توتنهام لتعادل مهم 2-2 من أرض تشلسي.

وسجل المدافع السنغالي، خاليدو كوليبالي هدفه الأول مع فريقه الجديد بكرة على الطائر (19)، فيما عادل الدنماركي بيار-إيميل هويبرغ بهدف أثار غضب توخيل، قبل أن يعيد ريس جيمس التقدم لأصحاب الأرض (77)، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لهاري كين الذي خطف التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وعقب تسجيل هويبرغ لهدف التعادل، احتفل كونتي أمام توخيل.

ومع نهاية المباراة، صافح كونتي توخيل، إلا أن الأخير بدا غاضبا كونه لم ينظر إليه ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

وأظهر الفيديو المصافحة النارية بين المدربين حيث قبض توخيل على كف كونتي، وأشار إلى عينيه فيما يعني أن المدرب الإيطالي لم ينظر إليه خلال المصافحة التقليدية عقب المباراة.

وتدخل الكثير من لاعبي الفريقين بين المدربين، قبل أن يتخذ الحكم قراره بطرد الاثنين في مشهد استثنائي.

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‫8 تعليقات

  2. سابقة من نوعها من المفروض أن المدربين هم من يقومون بتهدئة اللاعبين ويدعونهم إلى ضبط النفس لا العكس.

  3. من المفروض أن المدربين هم قدوة للاعبين في الإتزان والإلتزام بقانون اللعبة والتميز بالروح الرياضية.

  8. لو وقع الحادث بإحدى الدول العربية، الاسلامية، الافريقية، لقالوا :انه التخلف.

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