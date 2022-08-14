البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية المضبوطة لدى ترامب

هبة بريس _ الرباط

أكدت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارين جان بيير، أن البيت الأبيض لا يتدخل في قضية تفتيش عقار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والوثائق السرية التي تم ضبطها لديه.

وقالت جان بيير في تصريح لشبكة ABC إن “تعليق أي منا، حتى الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمر خاطىء”.

وأضافت أن “هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون”.

وشددت على أن وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماما وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض.

وأوضحت: “لسنا متورطين في هذه القضية ولم يتم إبلاغنا ولا نتدخل فيها حتى

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8