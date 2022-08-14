غلوبال تايمز”: أوروبا وقعت ضحية للوضع في أوكرانيا

2022-08-14 / 19:54
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هبة بريس _ وكالات

أشارت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من تداعيات الوضع في أوكرانيا، على خلفية الإجراءات الأمريكية التي قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين واشنطن وبروكسل.

وقالت الصحيفة إن “الدول الأوروبية أصبحت ضحية الصراع في أوكرانيا، ويجب عليها التعامل مع أزمة الطاقة والارتفاع الحاد في الأسعار، كما أن اقتصادات هذه الدول تدخل في مرحلة من الركود، ما قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية”.

وتابعت أن “أوروبا بدأت تشك في تصريحات الولايات المتحدة حول ما تسميه التهديد الذي يتعرض له الغرب من روسيا والصين”.

ونقلت عن الأستاذ بكلية العلاقات الدولية بجامعة بكين للدراسات الخارجية شو وانغ قوله إنه “مقتنع بأن الدول الأوروبية لن تضحي بمصالحها لمجرد الحفاظ على نظام التحالف مع واشنطن”.

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