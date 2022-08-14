مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير في الإكوادور

2022-08-14 / 19:27
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هبة بريس _وكالات

أسفر انفجار في مدينة غواكيل الإكوادورية عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتفجير نفذته العصابات المتناحرة في الإكوادور.
وذكرت خدمة الطوارئ الوطنية أن “ثمانية مبان دمرت، وأصيب ستة عشر شخصا، وقتل خمسة، ودمرت سيارتان، جراء انفجار في مدينة غواكيل، وأن رجال الانقاذ يواصلون العمل في المنطقة”.

وحمل وزير الداخلية الإكوادوري باتريسيو كاريلو عصابات الجريمة المسؤولية عن الانفجار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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