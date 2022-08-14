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“الدرون” المغربية تخلف قتيل في صفوف البوليساريو

2022-08-14 / 19:19
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هبة بريس

اعلنت “البوليساريو”، تعرضها لقصف بواسطة طيارة “درون” تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية نتج عنه قتبل بمنطقة مهيريز الحدودية.

وادعى إعلام “البوليساريو”، أن القتيل كان يقوم بنقل الماء على متن شاحنة، بالرغم من أن المطنقة التي وقع فيها القصف هي منطقة تعرف مواجهات بين الحين والآخر بين عناصر “البوليساريو” والقوات المغربية التي تقوم بتنفيذ ضربات جوية، غالبا بالطائرات المسيرة عن بعد

وتجدر الإشارة إلى أن جبهة “البوليساريو” أعلنت مؤخرا مقتل أحد قادتها الميدانيين في قصف مغربي، يدعى “خضري برة”، إضافة إلى مقتل 3 عناصر أخرى في قصف آخر أتى على بُعد 3 أيام من مقتل خضري برة في أواخر يوليوز الماضي.

وتضطر القوات المسلحة الملكية المغربية، في مناسبات عدة للرد بشكل حازم على مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو أثناء محاولتها القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي.

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تعليق واحد

  1. عاشت،المملكة،المغربية الشريفةوعاشت،القوات،المسلحة،الملكية،والموت للخونة بيادق،الكبرانات،المجرمين،الخراءريين،

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