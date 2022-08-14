حرائق الغابات في فرنسا

حرائق الغابات ..إخلاء 8 قرى وإجلاء 1500 شخص في إسبانيا

2022-08-14 / 18:28
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هبة بريس _ وكالات

قال سلطات الطوارئ في إسبانيا اليوم الأحد، إن حريق غابات كبير في شمال شرق البلاد نما بسرعة خلال الليل وخرج عن السيطرة، ما أدى إلى إخلاء ثماني قرى في إقليم سرقسطة وإجلاء 1500 شخص منها.

وذكر رئيس حكومة أراغون المحلية، خافيير لامبان، أن الوضع خطير في بلدة آنيون دي مونكايو، والأولوية بالنسبة لرجال الإطفاء البالغ عددهم 300 الذين يكافحون الحريق هو حماية الأرواح البشرية والقرى، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقال المسؤول المحلي عن الغابات إن الحرائق، التي بدأت يوم السبت، تطورت إلى محيط 50 كيلومترا (31 ميلا) في أقل من 24 ساعة. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المسطح المحروق قد يصل إلى 8000 هكتار (20 ألف فدان).

وأوضح رجال الإطفاء أن توقعات إخماد الحريق تعتمد على الطقس، لكن الخبراء يتوقعون رياحا شديدة تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا (37 ميلا في الساعة).

يحول الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية في الدولة الواقعة على البحر المتوسط ​​عام 2022 إلى أسوأ عام في القرن من حيث الحرائق.

حتى الآن هذا العام، سجلت وزارة التحول البيئي الإسبانية 43 حريقا هائلا، وهي تلك التي أحرقت ما لا يقل عن 500 هكتار (1250 فدانا). هذا أربعة أضعاف حجم الأرض المحروقة العام السابق ورقم قياسي للعقد الأخير.

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