مركز النقديات : زيادة الإقبال على سحب الأمول

هبة بريس _ و م ع

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي بالمغرب سجل من حيث عدد العمليات النقدية 245,5 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 200,6 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2022.

أوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا النشاط الذي يشمل عمليات سحب النقود عبر الشبابيك الأتوماتيكية وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الإلكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي وعمليات Cash Advance للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، أظهر زيادة بنسبة 16 في المائة من حيث عدد العمليات وبـ13,2 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

236,9 مليون عملية أداء وسحب

وفي المغرب، سجلت البطاقات المغربية، خلال النصف الأول من السنة، على مستوى الأداء والسحب، 236,9 مليون عملية، بقيمة 190,1 مليار درهم بزيادة نسبتها 14,2 في المائة من حيث عدد العمليات و10,4 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.

وتتوزع العمليات بواسطة البطاقات بين السحب (73,8 في المائة من حيث عدد العمليات و88,4 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (25,9 في المائة في عدد المعاملات و11,5 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0,3 في المائة من حيث عدد العمليات و0,1 في المائة من حيث المبلغ).

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية، عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب، خلال النصف الأول من 2022، حوالي 174,9 مليون عملية بقيمة 168 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10,5 في المائة من حيث عدد العمليات و9,4 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبلغت معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات 61,3 مليون عملية، بقيمة 21,9 مليار درهم، خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 27 في المائة في العدد و18,7 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

8,6 مليون عملية بالبطاقات الأجنبية

ويتوزع الدفع بالبطاقات البنكية المغربية، من حيث الحجم، على قطاعات الأنشطة التالية: المراكز التجارية الكبرى (24,2 في المائة)، والمحطات (10,9 في المائة)، والملابس (10,3 في المائة)، والمطاعم (7,3 في المائة) والقطاع الصحي (5,8 في المائة) والأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية (4,8 في المائة) والقطاعات الأخرى (36,8 في المائة).

وفي ما يتعلق بعمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية، فقد سجلت، عند متم يونيو الماضي، 0,7 مليون عملية بقيمة 144,6 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 23 في المائة من حيث العدد و19,5 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

من جهة أخرى، حققت البطاقات المغربية القابلة للاستعمال الدولي عدد عمليات قدره 8,1 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج أو على مواقع التجارة الخارجية، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 3,8 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 38,5 بالمائة من حيث العدد و75,2 بالمائة من حيث المبلغ مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

أما بالنسبة إلى البطاقات الأجنبية، فقد سجلت بالمغرب من حيث عمليات الأداء والسحب 8,6 مليون عملية بقيمة 10,5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 106,2 في المائة من حيث العدد، و112,4 بالمائة من حيث القيمة.

وتتوزع هذه العمليات بين السحب (36,4 في المائة من حيث عدد العمليات و43 في المائة من حيث المبلغ)، والأداء (63,1 في المائة من حيث عدد العمليات و56,1 في المائة من حيث المبلغ) وعمليات Cash Advance، (0,5 في المائة من حيث العدد و0,9 في المائة من حيث المبلغ).

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