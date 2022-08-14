FILE PHOTO: Workers in protective suits walk on a street, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Shanghai, China June 9, 2022. REUTERS/Andrew Galbraith/File Photo

كورونا .. تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بالمغرب

2022-08-14 / 16:45
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هبة بريس -

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، الأحد ، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و 139 حالة شفاء في المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتسجيل حالة وفاة جديدة

كما حددت الوزارة في نشرتها اليومية عن الوضع الوبائي ، أن عدد الملقحين بلغ 24884148 ، وعدد الذين تلقوا جرعتين بلغ 23375553 ، بينما تلقى 6719241 ثلاث جرعات. وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة 32877.

وترفع حصيلة الإصابات الجديدة إجمالي عدد الإصابات منذ الحالة الأولى المبلغ عنها في المغرب في 02 مارس 2020 إلى 1،263،453 ، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1،246،125 ، أي بمعدل استرداد 98 ، 6 ٪.

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