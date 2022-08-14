“انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي” ..هذه حقيقة نفوق حمار عطشا بالمغرب !

هبة بريس - متابعة

بعد تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، على أنها صورة لطفلٍ مغربي يبكي إلى جانب حمار نافق جراء موجة العطش الشديدة التي تشهدها بعض المناطق ، تبين ان الصورة لاعلاقة لها بالمغرب .

وتظهر الصورة الملتقطة، طفلٌ يجلس على عبوتين بلاستيكيتين إلى جانب حمار ممدّد أرضا يبدو نافقا، حيث انتشرت الصورة بشكل كبير بالفضاء الأزرق بنص مرافق لها تضمن مايلي “تراجيديا البحث عن الماء في بلاد (الأفوكا والدلاح)”.

وبعد البحث في حقيقة الصورة تبين أنها لطفل يمني من ريف محافظة حجة يبكي على حماره الميت والتي لقيت تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2020 .

وتظهر الصور طفلاً في العاشرة من عمره يخر باكياً بعد أن شاهد حماره يموت أمام عينيه، أثناء رحلة جلب الماء اليومية كماظهر الطفل منكس الرأس ويجر وراءه جوالين الماء الفارغة بعد موت الحمار وكأنه يجر أذيال الخيبة.

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