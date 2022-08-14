أكادير تحتضن تصفيات عصبة أبطال إفريقيا للأندية النسوية

هبة بريس- و م ع

تحتضن مدينة أكادير، من 14 إلى 20 غشت 2022، تصفيات مسابقة عصبة أبطال إفريقيا للأندية النسوية لكرة القدم، المنظمة من طرف اتحاد شمال إفريقيا.

تعرف نسخة هذه السنة من دوري شمال إفريقيا، مشاركة الأندية المتوجة بلقب بطولاتها المحلية للموسم الحالي، لتخوض الإقصائيات من أجل المنافسة على ضمان بطاقة العبور إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وستجمع المباراة الأولى اليوم الأحد 14 غشت 2022 بملعب أدرار، بين فريقي بنك الاسكان التونسي، وآفاق غليزان الجزائري، فيما ستقام المباراة الثانية الأربعاء المقبل، بين آفاق غليزان الجزائري، ووادي دجلة المصري، وستجمع مباراة السبت المقبل بين وادي دجلة المصري، وبنك الاسكان التونسي.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، أقيمت بمصر وتوج بها نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بينما احتل ممثل كرة القدم النسوية الوطنية نادي الجيش الملكي، المركز الثالث.

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