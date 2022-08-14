الدرك الفرنسي يلاحق من البر والجو مفتعلي الحرائق

هبة بريس - وكالات

يراقب عناصر الدرك الفرنسيون الغابات لرصد الحرائق ومفتعليها، إذ تبيّن أن عدداً كبيراً منها أضرم عمداً وعن سابق تصور وتصميم.

ففي الغابة المجاورة لمنتجع سولاك سور مير بمقاطعة جيروند، أفيد عن 20 حريقاً خلال أيام الأسبوع ، أتى كل منها على ما بين 100 متر مربع و 30 هكتاراً من الغابات ، وفقًا لقوات الدرك.

وانتشرت الأشجار المحروقة والجذوع المتفحمة هنا وهناك على جانبي الطرق والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية التي تعبر الغابة.

وسعياً منها إلى وضع حدّ لدوامة الحرائق، استحدثت السلطات المحلية مفرزة مخصصة لمراقبة الغابات، ونشرت في المنطقة عناصرها البالغ عددهم 15 من دركيي الاحتياط، وتضم أيضاً ضابطاً من الشرطة القضائية ودرّاجين اثنين من اللواء السيّار، تتولى إسنادهم طائرة مروحية.

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